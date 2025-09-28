อุตุฯ ประชุมด่วนติดตามพายุ“บัวลอย” คาดไทยตอนบนเจอฝนหนักถึงหนักมาก

วันนี้ (28 ก.ย.) เวลา 10.30 น. นายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์พายุ “บัวลอย” พร้อมด้วย นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ ผู้แทนศูนย์ฯ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา
ที่ประชุมได้รับรายงานว่า พายุไต้ฝุ่น “บัวลอย” (BUALOI) เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ศูนย์กลางห่างจากเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ประมาณ 105 กิโลเมตร ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนวันที่ 29 กันยายน 2568 และอ่อนกำลังลงตามลำดับ
สำหรับประเทศไทยตอนบน คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก ฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และประชาชนควรเฝ้าระวังภัยในช่วงนี้