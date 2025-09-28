ทบ.เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร โดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2569 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2568 ถึง 25 มกราคม 2569
คุณสมบัติ
เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2549 - 2551)
เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2540 - 2547) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกฯ แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบก, สำนักงานสัสดีจังหวัด และหน่วยสัสดีอำเภอ