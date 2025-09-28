ชลประทานเชียงใหม่ เดินเครื่องสูบน้ำสถานีสบแม่ข่า กู้อุทกภัยหางดง-พื้นที่เศรษฐกิจโซนใต้

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำวิกฤตในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ว่าระดับน้ำด้านหน้าและท้ายของสถานีสูบน้ำสบแม่ข่า อ.หางดง มีความแตกต่างกันถึง 0.3 เมตร ซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องเร่งดำเนินการเร่งตอบสนองสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นการบริหารจัดการมวลน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เศรษฐกิจ จึงได้สั่งการให้ เดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 เครื่อง ส่งผลให้มีการเดินเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น 3 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากคลองแม่ข่าน้อยลงสู่แม่น้ำปิงให้ได้มากที่สุด โดยมีกำลังการสูบรวมสูงสุดที่ 7.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
สถานีสูบน้ำสบแม่ข่า นับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการจัดการน้ำในคลองแม่ข่าน้อย ซึ่งไหลผ่านพื้นที่เสี่ยงของจังหวัด การเดินเครื่องเต็มกำลังของทั้ง 3 เครื่องในครั้งนี้ จึงเป็นความพยายามหลักในการควบคุมสถานการณ์อุทกภัยก่อนเข้าสู่ช่วงวิกฤตต่อไป