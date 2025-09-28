xs
xsm
sm
md
lg

"เจ๊เกียว"เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 88 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย ได้เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 88 ปี

ทั้งนี้ เจ๊เกียว ผู้สร้างอาณาจักรเชิดชัยทัวร์ โดยมีรถโดยสารกว่า 200 คัน วิ่งครอบคลุมหลายเส้นทางสำคัญทั่วประเทศ