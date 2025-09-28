ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมอุดมสุขถึงตี 3 พบชนวนเหตุผู้รับเหมาวางกระสอบทรายบล็อกทางไหลน้ำ

คืนวานนี้ (27 ก.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม ณ ซอยพึ่งมี 50 สุขุมวิท 93 เขตพระโขนง และถนนอุดมสุข สุขุมวิท 103 เขตบางนา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่
หลังฝนตกหนักกว่า 115 มม. ในพื้นที่พระโขนง-บางนา จนทำให้มีน้ำท่วมขังตามแนวถนนสุขุมวิท ปัญหาของซอยพึ่งมี 50 เขตพระโขนง คือ ประปามาทำระบบบายพาส แต่หลังทำเสร็จไม่ได้มีการต่อหัวกระโหลกเครื่องสูบน้ำกลับเข้าที่เดิม ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ต้องใช้รถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) มาช่วย รวมถึงเปิดใช้งานอุโมงค์คลองเคล็ดเพื่อเร่งระบายน้ำ และมีการระบายออกคลองบางนาจีนลงคลองบ้านหลายต่อไป
จากนั้นผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำทีมระบายน้ำ ลงพื้นที่ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 103 โดยกล่าวว่า ปกติอุดมสุขไม่เคยท่วมเลย ทำระบบมาดีหมดแล้ว แต่วันนี้ท่วมหนัก ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุแล้วพบว่า เกิดจากผู้รับเหมามีการนำกระสอบทรายรวมกว่า 300 กระสอบและมีไม้กั้น ทำการบล็อกน้ำเพื่อล้างท่อที่ทางสำนักการระบายน้ำทำท่อลอดข้ามจากฝั่งอุดมสุขไปซอยสุขุมวิท 66/1 ลงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ ซึ่งปกติผู้รับเหมาจะมีการกั้นกระสอบทรายในท่อเพื่อให้การทำงานล้างท่อง่ายขึ้นและจะนำกระสอบทรายออกทุกคืน แต่คืนวานนี้ไม่ได้นำกระสอบทรายออก จึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
ผู้ว่าฯ กล่าวด้วยว่า ปัญหาแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย และเป็นผลจากความมักง่ายของผู้รับเหมาที่ทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อน ได้สั่งการให้ดำเนินการเอาให้หนัก จัดให้เต็ม เตรียมปรับผู้รับเหมาตามระเบียบต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้อยู่ติดตามสถานการณ์จนกระทั่งน้ำลดลง แห้งเกือบเป็นปกติในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. ของเช้าวันอาทิตย์ และล่าสุดขณะนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำได้แห้งเป็นปกติทุกจุดแล้ว