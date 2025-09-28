xs
ม.รามฯ มีสอบเนติบัณฑิตช่วงบ่าย แนะผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยง

วันนี้ (28 ก.ย.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสอบเนติบัณฑิต ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. ผู้เข้าสอบประมาณ 8,500 คน แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยง หากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากการจราจรอาจจะติดขัด