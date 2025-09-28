รฟม.ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ศรีอยุธยา ถ.ราชปรารภ ดำเนินงานทดสอบระบบไฟฟ้าสถานีราชปรารภ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนศรีอยุธยา และชิดทางเท้าบนถนนราชปรารภเพื่อดำเนินงานทดสอบ และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า บริเวณสถานีราชปรารภ (OR10) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. - 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 05.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. – 7 ตุลาคม 2568 เวลา 05.00 น. ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม1 ช่องจราจร ชิดทางเท้าบนถนนศรีอยุธยา ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) บริเวณซอยศรีอยุธยา 2 มีผลให้ถนนศรีอยุธยาฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร
2) วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. – 11 ตุลาคม 2568 เวลา 05.00 น. ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องจราจร ชิดทางเท้าบนถนนราชปรารภ ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) บริเวณซอยราชปรารภ 20 ถึง โรงแรมพรรณราย มีผลให้ถนนราชปรารภ ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร
3) วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องจราจร ชิดทางเท้าบนถนนศรีอยุธยา ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) บริเวณซอยศรีอยุธยา 2 และ 1 ช่องจราจร ชิดทางเท้าบนถนนราชปรารภ ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) บริเวณซอยราชปรารภ 20 ถึง โรงแรมพรรณราย มีผลให้ถนนศรีอยุธยาและถนนราชปรารภ ฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันบริเวณปิดเบี่ยง สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร
4) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. – 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 05.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางบนถนนศรีอยุธยาฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน (แยกหมอเหล็ง) มีผลให้ถนนศรีอยุธยาฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสัน สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้