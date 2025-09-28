วันหยุดคึกคัก! นทท.แห่สัมผัสอากาศหนาว-ชมทะเลหมอกยอดภูเรือ อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาฯ

วันนี้ (28 ก.ย.) บรรยากาศการท่องเที่ยวบนยอดภูเรือ นักท่องเที่ยวต่างเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศ เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมทั้งไปกราบสักการะพระพุทธรูปนาวาบรรพต บริเวณยอดภูเรือ โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งจุดชมวิว”ยอดภูเรือ” อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน เมื่อขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นป่าสนเขาสลับกับสวนหินธรรมชาติและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวนี้ นักท่องเที่ยวต่างไม่ผิดหวังกับบรรยากาศที่มีทะเลหมอก และแสงแรกของวันใหม่ ต่างสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในห้วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ เพื่อต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกทุกท่าน ที่จะเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านขึ้นสัมผัสอากาศหนาวเย็น บนยอดภูเรือ สัญลักษณ์แห่งขุนเขาเมืองเลย พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือทะเลหมอกที่งดงามตระการตาไปพร้อมกัน