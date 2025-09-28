“ชูวิทย"ถามแทนคนกรุงค่าเสียหายถนนยุบใครจะรับผิดชอบ? กทม.จะเอาภาษีไปจ่ายแทนหรือไม่?

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ถนนสามเสน ละคร กทม.
กทม. มหานครเมืองใหญ่ มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนมากมายติดอันดับโลก
ช่วงนี้มีแต่สาธารณภัย ตั้งแต่ตึก สตง. ถล่ม ตามมาด้วยไม่กี่วันก่อน ถนนสามเสนพังทรุดเป็นหลุมใหญ่
ทุกคนออกมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ช่วยกันแก้ไข
แต่ … ถนนสามเสนเป็นถนนสาธารณะ ขึ้นทะเบียนในความดูแลของสำนักการโยธา กทม.
ที่มันถล่มเสียหายหนักออกข่าวฉาวโฉ่ไปทั่วโลกเป็น “สาธารณภัย” เกิดจากฝีมือใครมิทราบ?
ธรรมชาติ หรือ ฝีมือมนุษย์?
การก่อสร้างอุโมงค์มีผลให้เกิดความเสียหายแบบนี้หรือไม่?
ตรงนั้นมีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ใต้ดิน เป็นเหตุทำให้ถนนพังหรือไม่?
กทม. ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน
ต้องพิสูจน์ทราบสาเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เพราะที่เสียหายเป็นถนนสาธารณะของ กทม. เป็นทรัพย์สินของราชการ
แถมยังมีอาคารบ้านเรือน รถรา เสียหายอีก จำนวนมาก
การแก้ไขปัญหา ซ่อมถนน มีคนมีความรู้ด้านวิศวกรรมมากมายออกมาวิเคราะห์
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ท่านก็จบวิศวะ
นายกฯ ก็จบวิศวะ
แต่ที่เป็นปัญหา คือ มีใครรับผิดชอบงานนี้ไม่ทราบ?
เพราะถามเรื่องนี้กับนายกฯ หนู ท่านดันเงียบ เดินหนีนักข่าว
ผมในฐานะผู้เสียภาษีที่ดินให้ กทม. ปีละเกือบ 10 ล้านบาท จึงมีสิทธิจะถามว่า
กทม. เอาเงินงบประมาณจากไหนไปแก้ไขซ่อมแซม?
สรุปได้ความว่า ใครต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายนี้?
การเร่งรีบดำเนินการซ่อมแซมให้คืนสภาพตามหลักวิศวกรรมโดยเร็วเป็นเรื่องที่ดี
แต่ความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับถนน รวมถึง ท่อประปา เสาไฟฟ้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนหรือเปล่าว่า
เหตุเกิดขึ้นด้วยความผิดพลาดของผู้รับเหมา ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือไม่?
หากท่านผู้ว่าฯ จะเอาภาษีของคน กทม. ไปจ่ายแทนผู้รับเหมา มันดูไม่ยุติธรรม เพราะไม่ใช่จู่ๆ ถนนทรุดเองโดยไม่มีสาเหตุ
เวลาไฟไหม้ยังโทษกันว่า ไฟช็อตบ้านเรือนข้างเคียงเสียหายไม่มีใครรับผิด ไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ
จึงขอให้สอบสวน และให้ความเป็นธรรมกับคน กทม. ด้วยว่า “ค่าเสียหาย” ทั้งหมด ใครจะรับผิดชอบ?
กทม. จะเอาภาษีไปจ่ายแทนหรือไม่?
หากไม่ จะเอาเงินของใคร?
เอาเงินจากบริษัทรับเหมา หรือเอาเงินภาษีที่มาจากประชาชนคนกรุงเทพฯ ไปจ่าย?
ไม่ใช่แสดงละครแห่ไปเดินตรวจกัน แต่ไม่มีใครไล่เบี้ยหาคนรับผิดชอบ
ประเมินเงินค่าซ่อมต้องมีระดับพันล้านแบบนี้
ใครรับผิดชอบงานนี้ ช่วยบอกที
ขอตะโกนถามดังๆ แทนคน กทม.