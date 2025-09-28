xs
"วรงค์"ซัดพฤติกรรมยั่วยุของเขมร หนุนทำกำแพงถาวรตลอดแนว 798 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี  โพสต์ระบุว่า พฤติกรรมยั่วยุของเขมร ไทยภักดีสนับสนุนการทำกำแพงถาวรตลอดแนว 798 กม.