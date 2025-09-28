รฟท.แจ้งเปิดเดินรถได้ตามปกติ หลังแก้ไขเส้นทางน้ำท่วมพื้นที่ย่านสถานีบ้านเหลื่อม

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำหลากท่วมทางรถไฟในพื้นที่ย่านสถานีบ้านเหลื่อม โดยยืนยันว่าขณะนี้ ขบวนรถสามารถกลับมาเดินได้ตามปกติแล้ว หลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา เร่งดำเนินการแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบ
โดยบริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 341/16 – 342/1 ย่านสถานีบ้านเหลื่อม ซึ่งเคยถูกน้ำท่วมขัง ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกรางและอัดหินโรยทางเพื่อเสริมความมั่นคงของแนวราง ทำให้สามารถรองรับการเดินรถได้อย่างปลอดภัย
ส่วนจุดที่ 2 กม.340/5-7 วัดระดับน้ำเมื่อ 23.20 น. พบว่าระดับน้ำสูงกว่าสันราง 7 ซม. และได้ทำการตรวจสอบสภาพทางปลอดภัยต่อการเดินรถ จึงขอเปิดทางตั้งแต่ เวลา 23.30 น. โดยลดความเร็วที่ 35 กม./ชม. ที่ กม.340/3 – 342/3
รฟท. ยืนยันว่าได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือผู้โดยสารติดตามประกาศข่าวสารจาก รฟท. อย่างใกล้ชิด