หลายจังหวัดพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร (เขตมีนบุรี คันนายาว บึงกุ่ม วังทองหลาง บางกะปิ สะพานสูง ห้วยขวาง ดินแดง ราชเทวี พระนคร บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางขุนเทียน จอมทอง ธนบุรี คลองสาน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม ยานนาวา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง ดุสิต ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท สาทร บางรัก)
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงทพมหานคร (เขตวังทองหลาง บางกะปิ สะพานสูง ห้วยขวาง ราชเทวี บางบอน บางขุนเทียน จอมทอง ธนบุรี คลองสาน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม ยานนาวา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย สาทร บางรัก ดินแดง)คาดว่าในช่วง 20.30-21.00 น. พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง บางกะปิ ห้วยขวาง ราชเทวี บางบอน บางขุนเทียน จอมทอง ธนบุรี คลองสาน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม ยานนาวา ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย สาทร บางรัก ดินแดง) กลุ่มฝนตกนานประมาณ 1 ชั่วโมง