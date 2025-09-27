คาดคืนนี้ระดับน้ำปิงสูง 3.80-3.90 เมตร เตือนพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

วันนี้ (27 ก.ย.) สำนักงานชลประทานที่ 1 ออกประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง หลังได้รับอิทธิพลจากพายุรากาซา ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เวลา 13.00 น. ที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระดับน้ำอยู่ที่ 3.34 เมตร สถานี P.67 วัดได้ 3.08 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำ ระดับน้ำที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ คาดว่าจะสูงถึงระดับ 3.80-3.90 เมตร ในเวลา 22.00 - 24.00 น.
สำนักงานชลประทานที่ 1 จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแม่ปิง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหาย และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด