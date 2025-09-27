รฟม.เร่งแก้ไขถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล คืนสภาพผิวจราจรภายใน 14 วัน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ รฟม. และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา พร้อมรับผิดชอบ ดูแลแก้ไขปัญหาถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และจะเยียวยาประชาชน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างดีที่สุด โดย รฟม.ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเยียวยาผู้รับผลกระทบ โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่ดูแลทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบทันที
ในส่วนของการแก้ไขสถานการณ์ รฟม. ตั้งเป้าหมายที่จะหยุดการเคลื่อนตัวของดินให้ได้เร็วที่สุด เพื่อจำกัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ให้ขยายตัวอีก โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้เร่งดำเนินการปิดจุดที่ดินและน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณผนัง D-Wall สถานีด้านทิศเหนือ โดยใช้วิธีถมถุงทรายลงไปปิดรอยรั่วของอุโมงค์ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร และถมหินคลุก แล้วเทคอนกรีตหนา 3-4 เมตร เพื่อป้องกันการไหลของดินเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าและอุโมงค์ จากนั้นจึงทำการถมทรายขึ้นมาจนถึงระดับดินเดิมแล้วคืนสภาพผิวจราจร ปัจจุบัน รฟม.จะเร่งดำเนินการแก้ไข 2 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 เร่งการคืนสภาพผิวจราจรภายใน 14 วัน เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรให้ประชาชน
ระยะที่ 2 เร่งดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโดยรอบที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งผู้รับจ้างจะรับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว