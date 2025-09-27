ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือน 3 จังหวัดพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) “เตือน! พื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำ ที่ลาดเชิงเขา ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ขอให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ยกของขึ้นที่สูง เตรียมอพยพหากจำเป็น เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภัย ซึ่งพายุบัวลอยมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนในวันที่ 29 ก.ย.68 และจะอ่อนกำลังลง อิทธิพลจากพายุทำให้ฝนตกหนักในวันที่ 28-30 ก.ย.68 บริเวณภาคกลา จ.นครนายก จันทบุรี และ จ.ตราด ให้ติดตามข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิด”
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้ง
เตือนพายุบัวลอย จ.นครนายก จันทบุรี ตราด
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง