พท.แจ้งยุติการโพสต์ข้อความ- ภาพหาเสียงผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอยุติการโพสต์ ข้อความ ภาพ หรือกิจกรรมใดๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง

ตั้งแต่เวลา 17.45 น.จนกว่าจะลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จ