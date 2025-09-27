จนท.อุทยานฯ น้ำตกคลองแก้ว เฝ้าระวัง-ผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่ หวังช่วยชาวบ้านลดความเสียหาย

นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว (หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วฯ) ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) พร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาช้างป่า ได้ปฏิบัติภารกิจเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ดังนี้
จุดที่ 1 (อ.บ่อไร่): ชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่หมู่ 5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด พบช้างป่าโขลงใหญ่จำนวน 11 ตัว และ "เจ้าโก่ง" ช้างป่าที่มีพฤติกรรมคุ้นชินกับพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืน แม้จะเผชิญกับอุปสรรคทางธรรมชาติอย่างระดับน้ำในลำคลองที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ไม่ละความพยายาม
จากการตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบว่ามีต้นทุเรียนกิ่งหัก 10 ต้น และต้นหมาก 8 ต้นในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลและประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อการเยียวยาต่อไป
จุดที่ 2 (อ.บ่อพลอย): ในพื้นที่หมู่ 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เจ้าหน้าที่ได้พบช้างป่าอีก 2 ตัว คือ "เจ้าแคระ" และ "เจ้าแหว่ง" ซึ่งกำลังออกหากินอยู่ในสวนผลไม้ของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการผลักดันช้างป่าทั้งสองตัวให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าได้อย่างปลอดภัย และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ในการปกป้องทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน พร้อมกับดูแลความปลอดภัยของช้างป่าไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนและความเชี่ยวชาญอย่างสูง
