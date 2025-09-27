ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ติดตามถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ยืนยันคืบหน้าตามเป้า

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการเทคอนกรีตลงไปอย่างต่อเนื่องปริมาณรวม 1,105 คิว เพื่อปิดช่องเปิดไปยังสถานี เมื่อวานมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าที่ห้อยลงไป กำลังสูบ 0.25 ลบ.ม./วินาที เมื่อคืนมีฝนตกหนักปริมาณ 10 มิลลิเมตร ตามพยากรณ์อากาศ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เราได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ จากนั้นจะมีการเทคอนกรีตใต้สถานี เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยใช้คอนกรีตที่เรียกว่าสเปรย์คอนกรีต เป็นทรายผสมซีเมนต์ ฉีดพ่นลงไปใต้สถานี ให้เสร็จในวันที่ 8 ต.ค. 68 พร้อมทั้งเชื่อมท่อประปาที่ขาดลงไป เชื่อมท่อระบายน้ำ ทำให้เสร็จพร้อมกันทีเดียวเลย ก่อนจะปิดพื้นที่ด้านล่าง ในภาพรวมก็เป็นไปตามเป้า ไม่ได้มีอุปสรรคอะไร ทางด้านตำรวจก็ความร่วมมือในการเชื่อมต่อกล้อง CCTV เพื่อดูภาพเวลาเกิดเหตุรถชน ทาง กทม.ก็ยินดีให้ความสะดวก ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่มาก็เป็นผู้ทีความรู้มาจากต่างประเทศ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน มาตั้งแต่เริ่มโครงการ มาจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดิน สุดท้ายนี้ ก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่แอบมาลงพื้นที่ตรวจงานหลายครั้ง รวมถึงการลงพื้นที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นบทเรียนในการตรวจสอบการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งม่วงใต้และส้มใต้