‘ฮุน เซน’โพสต์อ้างไทยยิงโจมตีใส่ฐานทัพกัมพูชาก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ระบุว่า “กองทัพไทยได้ เริ่มทำการยิงโจมตีใส่ฐานทัพกัมพูชาก่อน โดยได้ยิงปืนครกและอาวุธปืนเล็ก หลายนัด เข้ามายังฐานทัพของกองทัพกัมพูชา ในพื้นที่อานเซะห์ (An Seh) (ช่องอานม้า)