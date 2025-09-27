ปภ.แนะวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกหนัก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำประชาชนระวังอันตรายในช่วงฝนตกหนักและต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ ดังนี้
อันตรายจากไฟฟ้า
- ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ/สับคัตเอาท์ หากน้ำท่วมบ้าน
- ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้น
- ไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
อันตรายจากอุบัติภัยอื่นๆ
- หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านหรือประกอบกิจกรรม บริเวณที่มีน้ำท่วมสูง - ไหลเชี่ยว
- สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องเดินลุยน้ำท่วม ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ วัสดุมีคม
- หากน้ำท่วมสูง ควรหาวัสดุที่ลอยน้ำได้ยึดเกาะเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัด
อันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน
- ประเมินเส้นทาง ระดับความสูงและความแรงของกระแสน้ำก่อนขับรถ
- ไม่ขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูง - ไหลเชี่ยว
ติดตามสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง