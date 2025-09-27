ทล.สรุปสถานการณ์อุทกภัย พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

กรมทางหลวงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์ประจำวันที่ 27 ก.ย. 68 พบการจราจร ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร 1586 พร้อมระดมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังสถานการณ์ 24 ชม.
กรมทางหลวงสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุรากาซาบนทางหลวง ประจำวันที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น. พบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.เลย จ.เพชรบูรณ์ จ.ลำปาง จ.สุรินทร์ และจ.นครราชสีมา (6 สายทาง จำนวน 6 แห่ง) การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ดังนี้
1. จ.นครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง
- ทล.2226 วังหิน – หนองนางดำ ช่วง กม.ที่ 4+775 - 5+800 อ.พิมาย ระดับน้ำ 40 ซม. แยกบ้านกล้วย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
2. จ.สุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง
- ทล.2458 โคกไทร - ปวงตึก ช่วง กม.ที่ 9+330 - 9+485 อ.สังขะ คอสะพานชำรุด เลี่ยงใช้ทล.2283 กับ ทล.2328 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายะแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลการทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS)