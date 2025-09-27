ทภ.2 แจงกรณีภาพพระสงฆ์ช่วยสร้างถนนในพื้นที่แนวชายแดน ยันเป็นพระไทย ไม่ใช่ทหารเขมร

กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ มีการนำภาพถ่ายและวิดีโอของพระสงฆ์ไทย พร้อมด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยสร้างถนนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ไปบิดเบือนและตัดต่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะอันเป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้ผู้ที่เสียสละแรงกายแรงใจเกิดความเสียหายหรือหมดกำลังใจนั้น
กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนยืนยันอย่างชัดเจนว่า พระสงฆ์ที่ปรากฏในภาพและวิดีโอเป็นพระไทยโดยแท้จริง ซึ่งได้เมตตาเสียสละ พร้อมด้วยญาติโยมผู้มีศรัทธา เข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวชายแดน เพื่อประโยชน์ของชาติและความผาสุกของประชาชนในพื้นที่
ในโอกาสนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณูปการ ตลอดจนพี่น้องญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน กองทัพภาคที่ 2 สำนึกในเมตตาธรรม ความเสียสละ และกำลังใจที่ทุกท่านได้มอบให้ และจะขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย และเกียรติภูมิของแผ่นดินไทย