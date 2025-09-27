xs
xsm
sm
md
lg

“หมอวรงค์”โพสต์ร่วมให้กำลังใจทหารไทยปะทะกับเขมรที่ช่องอานม้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ร่วมให้กำลังใจทหารไทย ในการปะทะกับเขมรที่ช่องอานม้า