อุทยานฯ ดอยหลวง จับกุมผู้บุกรุกป่า พร้อมยึดรถบรรทุก-รถแบ็คโฮ

วานนี้ (26 ก.ย.)เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง นำโดยนายปัณณวิชญ์ ภูริรักษ์พิติกร หัวหน้าอุทยานฯ ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปราม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ภาคเหนือ) เข้าตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีไม่ประสงค์ออกนามว่ามีการบุกรุกและลักลอบขนดินในพื้นที่อุทยานฯ
ผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบการกระทำผิดจริงบริเวณบ้านดอนชัย หมู่ที่ 21 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 3 ราย ประกอบด้วย นายเก้อ แซ่เฮ้อ, นายชัยวุฒิ สมเพชร และนายสุพจน์ แก้วอินตา พร้อมของกลางเป็นรถตักดินตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สรวย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยลงบันทึกประจำวันเลขที่ 4 คดีอาญาที่ 484/2568 และคดีทรัพย์สินที่ยึด 311/2568 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568