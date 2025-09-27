ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ติดตามการแก้ปัญหาดินสไลด์หน้า รพ.วชิรพยาบาล เผยเริ่มเทคอนกรีตต่อเนื่อง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต โดยกล่าวว่า ทีมงานเริ่มเทคอนกรีตตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงเวลาประมาณตี 2 ได้ปริมาณรวมกว่า 200 คิว ดำเนินการหยอดคอนกรีตทีละน้อย เพื่อควบคุมการไหลและให้เซ็ตตัวตามมาตรฐาน ทำให้ได้งานเริ่มเต็มพื้นที่และแข็งแรงดี เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปริมาณ 10 มิลลิเมตร บริเวณเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และสามารถเทคอนกรีตได้ สิ่งที่กังวลคือความเสี่ยงดินสไลด์จากน้ำฝน แต่ได้เคลียร์ขยะและเศษดินรอบพื้นที่ เสริมเขื่อนชั่วคราวกั้นน้ำรอบบ่อก่อสร้าง ป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าพื้นที่โดยตรง และเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองพร้อมเครื่องปั่นไฟไว้เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน โดยเมื่อคืนเกิดดินสไลด์เล็กน้อยในบางจุด แต่ไม่ส่งผลกระทบโครงสร้างหลัก
โครงการนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ รฟม. และผู้รับเหมา โดยมี กทม. ทำหน้าที่ประสานงานและรายงานสถานการณ์ ทุกฝ่ายสนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ลงพื้นที่ตรวจงานหลายครั้ง รวมถึงการลงพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ทุกฝ่ายตื่นตัว ทั้งนี้ การทำงานก้าวหน้าไปตามแผน ปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงรอบด้าน ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายทำงานกันอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี