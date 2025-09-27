xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 200 บาท รูปพรรณ ขายออก 58,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ปรับขึ้น 200 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 57,300.00 บาท ขายออกบาทละ 57,400.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 56,152.64 บาท ขายออกบาทละ 58,200.00 บาท