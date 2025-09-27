กทม.ตรวจเข้มแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า ถ.สามเสนต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยี GPR สแกนหาโพรงใต้ดิน

กรุงเทพมหานครเดินหน้าตรวจสอบแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าแนวถนนสามเสนอย่างใกล้ชิด โดย สำนักการโยธา ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมใช้อุปกรณ์ Ground Penetrating Radar (GPR) หรือเรดาร์หยั่งลึกลงดิน เพื่อค้นหาความผิดปกติ เช่น โพรงหรือช่องว่างใต้ดินที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในอนาคต
GPR คืออะไร?
เป็นการส่งคลื่นเรดาร์ลงไปใต้ดิน คลื่นสะท้อนกลับจะบอกให้รู้ว่าข้างใต้มีสิ่งผิดปกติ เช่น โพรง ช่องว่าง หรือชั้นดินที่ไม่แน่นหนา ข้อดีคือไม่ต้องขุดดินออกมา และเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทั่วโลกในการตรวจสอบความปลอดภัยด้านวิศวกรรม
พื้นที่และช่วงเวลาที่สำรวจ
ช่วงแรก: แยกเกียกกาย – กองพันทหารม้าที่ 4
ช่วงที่สอง: แยกบางกระบือ – คลองสามเสน
การสแกนเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา (27 ก.ย. 68) เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจร โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
ผลการตรวจสอบ
เบื้องต้น ไม่พบโพรงใต้ดิน ถือเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตาม กทม.จะยังคงติดตามและดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกมิติ