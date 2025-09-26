กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุนเกษตรกรนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแบบ Host to Host และการส่งเสริมการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจที่เน้นการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ขาย กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งต้นไม้ยืนต้นที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ เช่น ต้นสัก ตะเคียนทอง พะยูง แดง ยูคาลิปตัส ยางพารา เป็นต้น
สำหรับเกณฑ์การขอสินเชื่อ
- ต้องมีไม้ยืนต้นที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือบนที่ดินที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
- ติดต่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ที่รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5048 และ 02-547-4944 หรือติดต่อได้ที่ Email stro@dbd.go.th