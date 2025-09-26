รมช.กห.ลงพื้นที่อีสานใต้ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเขตรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และพบปะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซึ่งนับเป็นภารกิจแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการตรวจราชการเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการกลับคืนสู่ภูมิภาคที่ท่านเติบโตและคุ้นเคยอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านภูมิประเทศ ปัญหาเฉพาะถิ่น และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำว่า ข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปกำหนดเป็นแนวทางเชิงนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดน โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก