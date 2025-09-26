xs
"กองทัพบก ทันกระแส"ยืนยันไม่มีการปะทะ คาดเสียงระเบิดที่ได้ยินกัมพูชาเหยียบของตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า ยืนยันไม่มีการปะทะ เสียงระเบิดที่ได้ยิน ทหารไทยปลอดภัย คาดว่ากัมพูชาเหยียบกับระเบิดตัวเอง

(รอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอให้อย่าตื่นตระหนก)

#ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด