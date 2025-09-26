วันนี้ รพ.วชิรพยาบาลเปิด OPD เต็มรูปแบบวันแรก รับผู้ป่วย 1,500 คน

ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดเผยว่า วันนี้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเปิดให้บริการผู้ป่วยเต็มรูปแบบวันแรก วันนี้ทางโรงพยาบาลมีการนัดหมายผู้ป่วยนอกจำนวน 2,100 คน มีผู้เข้ามารับบริการจำนวน 1,500 คน บริการผู้ป่วยในวันนี้กลับมาเปิดเต็มที่ 720 เตียง ส่วนบริการผู้ป่วยฉุกเฉินได้เปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของเมื่อวาน และเริ่มทยอยรับคนไข้ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ 4 เขตโดยรอบ ด้านบริการคลินิกพิเศษจะเปิดให้บริการเย็นวันนี้ การฟอกไต การผ่าตัดเช้าวันนี้เปิดดำเนินการแล้ว มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดประมาณ 20 ราย
ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 29 ก.ย. 68 รพ.วชิรพยาบาลมีการนัดหมายผู้ป่วยราว 3,000 ราย จึงอยากขอเชิญชวนให้ผู้ป่วยใช้รถสาธารณะเพื่อลดการจราจรติดขัด
