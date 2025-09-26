xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.เผยเมื่อช่วงเย็นได้รับแจ้งมีเสียงระเบิดในพื้นที่ตาควาย เสียงปืนเล็ก 5-6 นัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ก.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น.รับแจ้งจากหน่วยในพื้นที่ ว่า ในพื้นที่ตาควาย พบเสียงระเบิด 1 ครั้ง และพื้นที่จุ๊บอั่งกุย ได้ยินเสียงปืนเล็ก 5-6 นัด โดยสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ปกติ