หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 9.52 จุด มูลค่าซื้อขาย 36,245.78 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,278.74 จุด ปรับลง 9.52 จุด หรือ 0.74% มูลค่าซื้อขาย 36,245.78 ล้านบาท