ทบ.จัดงาน“ครบรอบ 1 ทศวรรษ อุทยานราชภักดิ์”ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เทิดทูนองค์สมเด็จบูรพกษัตริย์ไทย

วันนี้ (26 ก.ย.) ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิราชภักดิ์ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ จัดงาน “ครบรอบ 1 ทศวรรษ อุทยานราชภักดิ์” เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร อดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้ก่อตั้งมูลนิธิราชภักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก นพนันต์ ชั้นประดับ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล รองเสนาธิการทหารบก/ประธานกรรมการมูลนิธิราชภักดิ์ รวมทั้งอดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก, อดีตประธานมูลนิธิราชภักดิ์, คณะกรรมการบริหารอุทยานราชภักดิ์, ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก, หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม
สำหรับอุทยานราชภักดิ์ กองทัพบกได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ บนพื้นที่ของกองทัพบกใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณองค์สมเด็จบูรพกษัตริย์ไทยที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ รับทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญ และได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของ 7 กษัตริย์มหาราชอย่างใกล้ชิดตลอดจนเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกระทำพิธีหรือจัดกิจกรรมที่สำคัญในโอกาสต่างๆ ของกองทัพหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งกองทัพบกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชนามว่า “อุทยานราชภักดิ์”ที่หมายถึงอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 จนถึงวันนี้นับเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุทยานราชภักดิ์ได้มีการจัดพิธีและกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศและในเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ พิธีในวาระโอกาสมงคลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์, การต้อนรับคณะทูตต่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นในพื้นที่ และกิจกรรมการไหว้ครูมวยไทยจดบันทึกสถิติโลกปี 2566 ซึ่งกองทัพบกพร้อมดำรงคุณค่า และความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยรวมทั้งขยายผลสู่นานาชาติในโอกาสต่างๆ
อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป