‘จุลพันธ์’ชี้เหตุสภาฯ ล่มกลางคันระหว่างพิจารณา พ.ร.บ.อากาศสะอาด ถือเป็นปรากฏการณ์ปอกเปลือกส้มชัดเจน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย โพสต์ x ระบุว่า
“ผมว่าเหตุการณ์สภาฯ ล่มกลางคัน ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการอากาศสะอาด ถือเป็นการเปิดปรากฏการณ์ “ปอกเปลือกส้ม” อย่างชัดเจนเลยครับ
ไม่เอาแล้วบทฝ่ายค้าน เพราะวันนี้ “ส้ม” ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้ำยันรัฐบาลเต็มรูปแบบ
สภาล่มแค่ครั้งเดียว คำพูดเก่าๆ ถูกลืมหมดสิ้น ทั้งที่เคยบอกว่า “จะอยู่อย่างไร้ตัวตน” หรือ “องค์ประชุมเป็นของรัฐบาล” แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองก็เคยยืนยันบนเวทีสภาฯ ว่า “พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลจะอยู่เป็นองค์ประชุมในทุกวัน จนหมดอายุสภาฯ ชุดนี้”
แต่ด้วยความเคารพนะครับ สุดท้าย MOA ก็พัง เพราะภูมิใจไทยยังคงเดินเกม “ดูด” รายวัน อีกทั้งองค์ประชุมก็ยังคุมไม่อยู่ ทั้งที่วันโหวตเลือกนายกฯ สมาชิกมากันครบ 311 เสียง ประสานเสียงพร้อมกัน ไม่มีหายไปสักคน ถ้าวันนี้มากันครบเหมือนวันขานชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล ก็คงไม่ต้องมาคอยร้องขอให้ฝ่ายค้านช่วยค้ำองค์ประชุมแบบนี้หรอกครับ
แต่ไม่เป็นไรครับ ถ้าอธิบายไม่ได้ หาเหตุผลแก้ตัวไม่เจอ ‘พรรคเพื่อไทย’ พร้อมรับจบนะครับ แค่ชี้นิ้วมาเลย เดี๋ยวสังคมก็ได้เห็นเองครับ”