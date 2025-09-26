นายกฯ ชูแนวทางความร่วมมือไทย - จีน 5 มิติ ผลักดันเป็น“สปริงบอร์ด”นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand–China Cooperation Expo 2025” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน : ก้าวสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ารากฐานความร่วมมือนี้จะนำไปสู่โอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยนายอนุทิน เสนอทิศทางความร่วมมือครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่
1. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เช่น EEC และรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน
2. เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาด ไทยพร้อมเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ พร้อมร่วมกำหนดแผนพัฒนาการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2568 – 2572)
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น แพลตฟอร์มเศรษฐกิจดิจิทัล เชื่อมโยงระบบการเงิน และการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์
4. การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
5. การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ครอบคลุมการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมุ่งทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และนวัตกรรมของภูมิภาค โดยร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดอุปสรรคระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศ และใช้มิตรภาพระหว่างไทย - จีน เป็นเหมือน “สปริงบอร์ด” ที่จะนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป