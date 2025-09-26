xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 57,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 13.58 น. ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 57,050.00 บาท ขายออกบาทละ 57,150.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 55,910.08 บาท ขายออกบาทละ 57,950.00 บาท