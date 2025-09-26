"จตุพร"เชื่อ ผบ.เรือนจำไม่กล้าให้"ทักษิณ"ไปลอกท่อ ชี้คงพูดกระเซ้าเล่นกัน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยกล่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร จะได้รับอนุญาตให้คุมนักโทษไปลอกท่อนอกเรือนจำคงเป็นการพูดกระเซ้าให้ขำขันกันเท่านั้น
อีกทั้งกล่าวว่า นักโทษทุกคนมีความใฝ่ฝันจะออกไปลอกท่อนอกเรือนจำ เพื่อจะสูบรับบรรยากาศเสรีภาพ แต่ตามกฎของเรือนจำแล้วต้องเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม เหลือโทษน้อย และที่สำคัญการออกไปลอกท่อสามารถนำมาหักกลบกับวันติดคุกได้ด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้งที่ตนติดคุก เคยขอออกไปลอกท่อ แต่ผู้คุมห้ามไว้เพราะเป็นคนสาธารณะ มีผู้รู้จักมาก เมื่อไปลอกท่อประชาชนจะมาถ่ายรูปหรือให้กำลังใจ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาการป้องกัน ดังนั้น บุคคลที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เรือนจำจะไม่อนุญาตให้ออกไปลอกท่อ
ส่วนนายทักษิณ อายุ 76 เข้าเรือนจำเมื่อต้นเดือนกันยายนนี้ แม้จะได้เป็นผู้คุมการลอกท่อ แต่เป็นคนมีชื่อเสียง ต้องออกไปกินริมฟุตบาท หรือมีชุดพยาบาลคอยดูแลสุขภาพ เมื่อนึกภาพแล้ว การออกไปลอกท่อคงเป็นจริงได้ยาก
"เชื่อว่า ผู้บัญชาการเรือนจำไม่กล้าให้ทักษิณ ออกไปลอกท่อ คงพูดกระเซ้าเล่น เพราะเรือนจำก็รู้ว่า เป็นไปไม่ได้ แต่พูดเอาขำขันมากกว่า"
ส่วนนโยบายของรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ นายจตุพร กล่าวว่า การยกเลิกกาสิโน ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ จะทำให้ฐานะนายกฯ ของอนุทินมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะกล้าทำในสิ่งตรงกับความรู้สึกของคนไทย
นอกจากนี้ ถ้าดำเนินการในเรื่องอื่นเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจแล้ว ก็ควรหยุดการขายแผ่นดิน 99 ปี รวมทั้งหากยกเลิก MOU 43 และ 44 กับกัมพูชา แล้วทำ MOU ใหม่ที่สามารถปฏิบัติกันได้จริง
กระทั้งการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน ต้องไม่มีการแถมที่ดิน 3 แสนไร่ให้นายทุนต่างชาติเช่า 99 ปีด้วย ตลอดจนต้องไม่ทำ พรบ.ศูนย์กลางทางการเงินกับสกุลเงินที่เกิดใหม่ และควรทบทวนการให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว แล้วหามาตรการป้องกันกลุ่มคนเทาๆ เข้าประเทศมาหลอกลวงทำร้ายคนไทย
นายจตุพร กล่าวถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจว่า รัฐบาลได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมาก โดยเฉพาะการทำโครงการคนละครึ่งในบรรยากาศที่เศรษฐกิจปากท้องย่ำแย่ ประชาชนเดือนร้อน ดังนั้น ต้องไม่สร้างความเสียหายในช่วง 4 เดือนเป็นรัฐบาล
“หวังว่า ทีมเศรษฐกิจควรทำงานกันให้เต็มที่ ถ้าคิดทำให้ ไม่ได้ทำเอาประโยชน์เสียเอง คงประสบความสำเร็จได้ คนจะได้จดจำ และชื่นชม”
ประเทศไทยต้องมาก่อน