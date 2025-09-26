"วรงค์"ชี้"อนุทิน"ต้องกล้าตัดสินใจยกเลิก MOU หลังงฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดมาตลอด

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #คุณอนุทินต้องกล้าตัดสินใจเรื่องMOU
ผมได้มีโอกาสอ่านคำแถลงนโยบาย ของรัฐบาลคุณอนุทิน ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 29 กันยายนที่จะถึงนี้ แม้ในภาพรวม คำแถลงนโยบายของแต่ละรัฐบาลก็จะคล้ายๆกัน แต่ต้องขอชมคุณอนุทิน ที่คำแถลงด้านสังคมในข้อ8
ที่ระบุว่า 8. ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ไม่สนับสนุนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่มีธุรกิจการพนัน รวมถึงการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา อาทิ โป๊กเกอร์
อย่างน้อยนโยบายที่หารายได้จากการมอมเมาประชาชน ต้องถูกยกเลิก ที่สำคัญท่านต้องจัดการเจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้แต่ ส.ส.ในสภา ที่มีส่วนกับ การพนันในรูปแบบต่างๆอย่างจริงจังด้วย เพื่อยืนยันว่าท่านเอาจริงเอาจัง กับเรื่องเหล่านี้
มีประเด็นสำคัญที่รัฐบาลคุณอนุทิน ต้องแสดงภาวะผู้และต้องกล้าตัดสิน นั่นคือปัญหาความขัดแย้ง ชายแดนไทย-กัมพูชา และมีแนวโน้มที่จะเกิดการสู้รบตามมาในเร็ววันนี้ นั่นคือการยกเลิก MOU ทั้ง43และ44
ในเมื่อพิสูจน์แล้วว่า ทางฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ละเมิด MOUมาตลอด การที่ท่านแถลงในนโยบายด้านความมั่นคง ในข้อที่6ช่วงหนึ่งว่า "ทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ ให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างไทย-กัมพูชา"
สิ่งที่ต้องถามคือ ท่านกลัวอะไร จึงไม่ตัดสินใจยกเลิกโดยรัฐบาล ทำไมจะต้องมาทำประชามติ ให้สูญเสียงบประมาณประเทศ ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริง กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิด MOU มาตลอด จน MOU นี้เป็นเสมือนเศษกระดาษ
ขอให้ท่านกล้าใช้ภาวะผู้นำ ดำเนินการยกเลิก MOU เลย และนำเงินหลายพันล้านบาท ที่จะไปทำประชามติ ไปช่วยทหารผ่านศึกสงครามจะเป็นประโยชน์มากกว่า