กบน.มีมติขยายมาตรการตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือนอีก 1 ด. หวังบรรเทาภาระ ปชช.

วันนี้ ( 26 ก.ย.68) นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อคงราคาจำหน่ายก๊าซ LPG อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน (1-31 ต.ค. 68) ภายหลังมาตรการเดิมที่จะหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ มติ กบน. ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
