xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 58,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 13:27 น. (ครั้งที่ 5) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 57,200.00 บาท รับซื้อ 57,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 58,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 55,955.56 บาท