xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -2.60 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 17,198.44 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (26 ก.ย.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,285.66 จุด ลดลง 2.60 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.20 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 17,198.44 ล้านบาท