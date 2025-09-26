รัสเซียสั่งห้ามบริษัทพลังงานส่งออกนำมันดีเซล-เบนซินถึงสิ้นปี 68

นายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย เปิดเผยว่า รัสเซียสั่งห้ามบริษัทพลังงานของรัสเซียส่งออกนำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน เริ่มจากเมื่อวานนี้ (25 ก.ย.) ไปจนถึงสิ้นปี 2568 ส่งผลให้ สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศและในดินแดนยูเครน ที่อยู่ในความยึดครองของรัสเซีย เช่น อ่าวไครเมีย เริ่มประสบปัญหาขาดแคลน เพราะยูเครนได้ส่งโดรนเข้ามาโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียจนได้รับความเสียหาย
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่รัสเซีย ชี้แจงสาเหตุที่ทำให้น้ำมันขาดแคลน อาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ เช่น การขนส่งจากโรงงานกลั่นไปยังปั๊มน้ำมันต่างๆ ทั้งให้คำมั่นว่าจะเร่งแก้ไขปัญหา แต่ปัญหาขาดแคลนน้ำมันในรัสเซียเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วง 2-3 สัปดาห์มานี้
