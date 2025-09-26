ผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่เกาะติดซ่อมถนนยุบที่สามเสน พร้อมติดตั้งเครื่องวัดความเคลื่อนไหว

วันนี้ (26 ก.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบการซ่อมถนนสามเสนที่มีการยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ มีการเทปูนไปแล้วกว่า 700 คิว หรือประมาณ 1,500 ตัน แต่ปูนบางส่วนไหลเข้าไปในอุโมงค์ จึงให้เจ้าหน้าที่หยุดการเทปูน เพื่อรอให้คอนกรีตที่เทลงไปให้ปูนเซตตัวก่อน และจะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้ง เบื้องต้นประเมินไว้จะใช้ปูน 1,000 คิว หรือประมาณ 2,400 ตัน
ส่วนด้านอื่นๆ ที่พบคือมีดินสไลด์เล็กน้อย ราว 50 ซม. ในส่วนของอาคาร สน.สามเสน ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการนําอุปกรณ์จับการเคลื่อนไหว มาติดตั้งเพิ่มเพื่อวัดเคลื่อนไหวของอาคาร สน.สามเสน ซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติ ส่วนสายไฟที่พบว่ามีการดึงรั้งอาคาร สน.สามเสน เจ้าหน้าที่จะตัดสายไฟออก
สำหรับสภาพอากาศที่มีการคาดว่าจะมีฝนตก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของ กทม. คือ มีนบุรี หนองจอก ส่วนพื้นที่จุดเกิดเหตุ อาจมีฝนตกเล็กน้อย ซึ่งในเบื้องต้นมีการตัดท่อระบายน้ำบริเวณรอบจุดเกิดเหตุไปหมดแล้ว และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่รอบจุดเกิดเหตุเอาไว้ทดแทน และมีการตั้งกระสอบทรายดักเอาไว้ เพื่อไม่ให้น้ำเข้าหลุม
