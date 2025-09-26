xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ฝนตกลาดกระบัง คันนายาว สะพานสูง บางกะปิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ฝนตกเล็กน้อยในเขตลาดกระบัง คันนายาว สะพานสูง บางกะปิ เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่