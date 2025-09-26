xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ เที่ยงนี้ ฝนตกเล็กน้อยภาษีเจริญ จอมทอง บางขุนเทียน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยในเขตภาษีเจริญ จอมทอง บางขุนเทียน เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่