หนังสือด่วน! รัฐสภาขอยืมตัว "ผู้กองแคท" ช่วยราชการในส่วนงาน ปธ.สภาฯ เป็นพิเศษ

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก CSILA ตั้งข้อสังเกตการเติบโตทางราชการของ ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท ย้ายไปเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 นั้น
มีหนังสือด่วนที่สุดจากรัฐสภา เลขที่ 0001.02/4792 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ถึงอธิบดีกรมการปกครอง เรื่อง ขอยืมตัวข้าราชการช่วยราชการ ลงนามโดย นายธงชาติ รัตนวิชา เลขานุการประธานรัฐสภา โดยมีรายละเอียดว่า
ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอยืมตัว ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
