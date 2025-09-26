ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.เปิดลงทะเบียนขอเงินคืนจากการถูกหลอกผ่านTikTok ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวงออนไลน์ได้ที่ TikTok thairath_news297 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายกำหนดให้ผู้เสียหายยื่นเอกสาร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านคดี หรือปรึกษาทางคดีเพื่อช่วยเหลือทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง
