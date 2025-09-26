ฉก.อรัญประเทศเผย 3 เดือน จับผู้ลอบเข้า-ออกเมืองแล้วเกือบ 900 คน

จากสถานการณ์ความไม่สงบและการปิดด่านชายแดน เพื่อกดดันทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ทำให้สถิติการลักลอบเข้า-ออกเมืองเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ที่มีการรายงานตัวเลขการจับกุมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 มิถุนายน จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2568 ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ มีการจับกุมผู้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น 140 ครั้ง ผู้ต้องหาจำนวน 870 คน เป็นชาวไทย 354 คน, ชาวกัมพูชา 472 คน, ชาวจีน 6 คน, ชาวไนจีเรีย 6 คน, ชาวเมียนมา 24 คน, ชาวเซียร์ราลีโอน 1 คน, ชาวบังคลาเทศ 7 คน และชาวปากีสถาน 2 คน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 มิถุนายน จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2568 ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ มีการจับกุมผู้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น 140 ครั้ง ผู้ต้องหาจำนวน 870 คน เป็นชาวไทย 354 คน, ชาวกัมพูชา 472 คน, ชาวจีน 6 คน, ชาวไนจีเรีย 6 คน, ชาวเมียนมา 24 คน, ชาวเซียร์ราลีโอน 1 คน, ชาวบังคลาเทศ 7 คน และชาวปากีสถาน 2 คน