ผู้นำสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้อิสราเอลผนวกดินแดนเวสต์แบงก์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุว่า เขาจะไม่อนุญาตให้นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ผนวกดินแดนเวสต์แบงก์ที่ถูกอิสราเอลยึดครอง ขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับฉนวนกาซา ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้ว
คำกล่าวนี้มีขึ้น ก่อนที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในวันนี้ (26 ก.ย.68) จากนั้น จะพบกับผู้นำสหรัฐฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2568
